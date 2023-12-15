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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Конгресс принял законопроект о расходах на оборону с $300 млн помощи Украине в год

Конгресс США принял ежегодный законопроект об оборонной политике, который предусматривает рекордные расходы на сумму $886 млрд, в том числе по $300 млн в год финансирования в рамках Инициативы содействия безопасности Украины до 2026 года.

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