Лучшие моменты третьего матча серии между «Бруклином» и «Бостоном»

«Бостон» оформил победу над «Нетс» в третьем матче серии первого раунда – 109:103. Самым результативным игроком в составе «Селтикс» оказался Джейсон Тейтум (39 очков), лидером «Бруклина» стал Брюс Браун, у которого 26 очков, 8 подборов и 3 передачи.
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