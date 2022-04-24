Лучшие моменты третьего матча серии между «Бруклином» и «Бостоном»

Лучшие моменты третьего матча серии между «Бруклином» и «Бостоном»

«Бостон» оформил победу над «Нетс» в третьем матче серии первого раунда – 109:103. Самым результативным игроком в составе «Селтикс» оказался Джейсон Тейтум (39 очков), лидером «Бруклина» стал Брюс Браун, у которого 26 очков, 8 подборов и 3 передачи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх