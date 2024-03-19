Володин призвал западных лидеров записаться на прием к Путину

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Западным лидерам, за которых в их странах уже никто не голосует, нужно записаться в приемную президента России Владимира Путина, чтобы извиниться и поздравить главу РФ с победой на выборах.
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