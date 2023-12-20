Дубль Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Чикаго»

«Колорадо», невзирая на дубль Ничушкина, не смог обыграть «Чикаго». В ночь на 20 декабря в Чикаго (штат Иллинойс, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Колорадо Эвеланш».
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