"Мы ВСЕГДА выигрываем у Запада на поле боя и ВСЕГДА проигрываем ему за столом переговоров"

essa5mailru Конкин Еще в 14 выбирая между позором и войной, Россия (выбрав первое) автоматически получила войну! Грабли это наше все!

Владимир Петров Вот это дело! А то, чувствую, старые грабли с дороги ещё не убраны... Вновь наступим или, всё-таки, обойдем?..)))