Между тем, вывел для себя формулу. Мы ВСЕГДА выигрываем у Запада на поле боя и ВСЕГДА проигрываем ему за столом переговоров.
"Мы ВСЕГДА выигрываем у Запада на поле боя и ВСЕГДА проигрываем ему за столом переговоров"
Комментарии
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essa5mailru Конкин
Еще в 14 выбирая между позором и войной, Россия (выбрав первое) автоматически получила войну! Грабли это наше все!
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11 час.
Владимир Петров
Вот это дело! А то, чувствую, старые грабли с дороги ещё не убраны... Вновь наступим или, всё-таки, обойдем?..)))
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2 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
- мы обогнали Запад по всем статьям (Рейгану его мозговые центры подтвердили, что США проигрывают экономическую гонку СССР; Тэтчер билась в истерике), но Запад тихой сапой устроил нам 91-й; АФФТОР ты упал с Луны!!??
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58 мин.
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