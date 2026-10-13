Дмитрий Корнейчук: Энергетическое перемирие — ширма для раздела Украины

Почему энергетическое перемирие оказалось лишь первым шагом к заморозке войны? Как план президента США Дональда Трампа связан с договорённостями бывшего президента Джо Байдена и Владимира Путина? Почему в Украине общество готовят к уходу Зеленского через коррупционные скандалы? И каким образом снятие санкций с России стало частью торга за перемирие? Дмитрий Корнейчук, политический аналитик, презид… Читать далее: https://govorit.