Дмитрий Корнейчук: Энергетическое перемирие — ширма для раздела Украины

Почему энергетическое перемирие оказалось лишь первым шагом к заморозке войны? Как план президента США Дональда Трампа связан с договорённостями бывшего президента Джо Байдена и Владимира Путина? Почему в Украине общество готовят к уходу Зеленского через коррупционные скандалы? И каким образом снятие санкций с России стало частью торга за перемирие? Дмитрий Корнейчук, политический аналитик, презид… Читать далее: https://govorit.
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