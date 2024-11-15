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В Киеве заявили, что до инаугурации Трампа ВС РФ войдут в Днепропетровскую область

В Киеве заявили, что до инаугурации Трампа ВС РФ войдут в Днепропетровскую область

Бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что до инаугурации Дональда Трампа ВС России войдут в Днепропетровскую область.

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