Китай полностью распродает американский СПГ

Уже более двух месяцев в Китай не поступало ни одной партии сжиженного топлива из США. Но после начала тарифной войны Пекина и Вашингтона, ситуация усугубилась – теперь китайцы начали избавляться даже от запасов сырья.
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