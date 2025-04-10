Смоленский суд подтвердил приговор подельнику бывшего депутата Бордули

Наказание - вопреки просьбе смоленского гособвинения, но с учётом одних только положительных обстоятельств Коллегия по уголовным делам областного суда отказала в изменении осужденному наказания на условное лишение свободы Алексею Кутько, в недавнем прошлом - руководителю коммерческого отдела ООО «Фармгрупп», проходившему по громкому делу против бывшего члена Смоленского городского Совета Владимира Бурдули (на фото выше).
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