ВМС США допустили перерасход средств для нужд Украины на сотни миллионов долларов

Офис генерального инспектора министерства обороны США в пятницу, 29 марта, сообщил о перерасходе Военно-морскими силами (ВМС) средств на нужды Украины в 2022 финансовом году почти на 400 миллионов долларов, – сообщают СМИ.
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