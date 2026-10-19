On suspicion of treason, a resident of the urban-type settlement of the Black Sea in Crimea was detained, who was videotaping air defense facilities for military intelligence of Ukraine, thereby helping to launch rocket and artillery strikes on objects on the peninsula.
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