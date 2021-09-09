Патрульную полицию Украины пересадят на электромобили

Министерство внутренних дел начнет покупать электромобили для патрульной полиции. Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил во время презентации проектов и приоритетных направлений деятельности МВД, передает пресс-служба министерства.
Министерство внутренних дел начнет покупать электромобили для патрульной полиции. Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил во время презентации проектов и приоритетных направлений деятельности МВД, передает пресс-служба министерства.
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