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Патрульную полицию Украины пересадят на электромобили

Патрульную полицию Украины пересадят на электромобили

Министерство внутренних дел начнет покупать электромобили для патрульной полиции. Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил во время презентации проектов и приоритетных направлений деятельности МВД, передает пресс-служба министерства.

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