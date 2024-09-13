В Минобороны назвали отношения России и КНР образцовыми

В Минобороны назвали отношения России и КНР образцом межгосударственного взаимодействия. Соответствующее заявление на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине сделал замглавы Минобороны России Александр Фомин.
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