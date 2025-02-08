Под Симферополем между двумя селами замело дорогу. Автомобили оказались в «снежной ловушке»Как рассказал один из очевидцев, автомобили не могут проехать по дороге между селами Мазанка и Опушки с самого утра.
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