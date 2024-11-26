Миллионер зашифровал в книге места, где спрятаны клады на $2 млн

Разбогатевший благодаря инвестициям в криптовалюты миллионер из Соединённых Штатов Америки Джон Коллинс-Блэк проинформировал о том, что в своей новой книге он оставил части шифра, которые позволят отыскать спрятанные клады.
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