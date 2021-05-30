Крольчиха превратилась в берсерка, чтобы спасти крольчат от змеи

Уши, лапы, хвостТуризмКрольчиха превратилась в берсерка, чтобы спасти крольчат от змеиКролики считаются милыми лапочками, трусливыми пушистиками, которые только и способны морковку грызть и для фото позировать.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЯна АндрееваМАМОЧКА!!!!Валентина ПавлюченкоКрольчата погибли?Элеонора КоганА что с крольчатами, мне тоже интересно?Халида МендыбаеваА люди смотрели, как змея обвивает крольчат. Могли раньше вмешаться, не подвергая маму опасности. Крольчата не пострадали, на плач ребёнка прибежала мама-заступница. Успела!Комментировать
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