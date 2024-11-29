Забайкальские артисты выступили с концертом перед бойцами СВО в ДНР

Забайкальские артисты выступили перед русскими бойцами на СВО в Донецкой народной республике (ДНР).В пресс-службе правительства Забайкалья сообщили, что участники коллектива «Читинская слобода» Алексей Рюмкин, Александр Авдеев, Владимир Кравцов, педагог школы креативных индустрий Александр Баратаев и его жена, руководитель детского центра «Гуранёнок» Мария Баратаева вернулись домой после выступления в разных военных частях.