В Архангельской области ожидается переменчивая погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, осадки сегодня, 21 апреля, ожидаются в большинстве районовСогласно прогнозу Северного УГМС, осадки сегодня, 21 апреля, ожидаются в большинстве районовВ северной половине области: местами небольшие осадки (снег, мокрый снег).
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