Как избавиться от статуса иноагента, рассказал главный журналист России

ТЮМЕНЬ, 17 февраля, ФедералПресс. Количество иноагентов в списке Минюста РФ полнится. Возможно ли реабилитироваться, на пресс-конференции в Тюмени «ФедералПресс» спросил у председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии