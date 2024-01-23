Минобороны Украины: в 2024 году Киев получит оружие, которого раньше не было

Украина в 2024 году получит оружие, которого еще не было, а также крупные пакеты военной помощи. Об этом телеканалу «Общественное» заявил спикер Минобороны Илларион Павлюк по итогам встречи контактной группы в формате «Рамштайн».
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