Лакшери тусовка МО: арест Тимура Иванова показал, как прожигает жизнь военная элитка

ВераВерная Ещё и вечеринка с Ургантом в бэкграунде? МО, "элитные" вы наши, это что ж за родня-то у вас всех? Воистину - пир во время чумы, позорище...

ОКСАНА ГОР оксана гор У меня вопрос_ А МИНИСТР ОБОРОНЫ ШОЙГУ уже подал в отставку?? А, да, он ничего не знал и даже не подозревал... И " случайно" погибший Пригожин,который критиковал и разоблачал Иванова, был не прав.