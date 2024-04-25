"Кадры решают всё." СЕРГЕЙ БОГАТЫРЁВ В сети начинают гадать относительно событий с Ивановым. Типа почему сейчас? Почему его? Ведь знали давно? Давайте повторю некоторые тезисы из былой жизни борьбы с коррупцией.
Лакшери тусовка МО: арест Тимура Иванова показал, как прожигает жизнь военная элитка
Комментарии
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ВераВерная
Ещё и вечеринка с Ургантом в бэкграунде? МО, "элитные" вы наши, это что ж за родня-то у вас всех? Воистину - пир во время чумы, позорище...
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14 час.
ОКСАНА ГОР оксана гор
У меня вопрос_ А МИНИСТР ОБОРОНЫ ШОЙГУ уже подал в отставку?? А, да, он ничего не знал и даже не подозревал... И " случайно" погибший Пригожин,который критиковал и разоблачал Иванова, был не прав.
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13 час.
Galina Bobryasheva
Правильно! Пригожин нагло требовал снаряды на передовую, а работнички МО дворцы строили, машинки крутые покупали, на курортах отдыхали. Красиво жить не запретишь! Как вот только это все людям в голове переварить? Как верить нашей доблестной верхушке?
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7 час.
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