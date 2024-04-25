Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 703 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВераВерная
    Иванов - враг самый настоящий. Сколько ужасающих подробностей его деятельности нам ещё предстоит узнать?Дело замминистра ...
  • Сергей Андросов
    Спички детям не игрушки.США заставили укр...
  • Ольга Каширина
    И все-таки зачем нам ополчаться на  РГГУ, Ильина и Дугина. ну и, что Ильин нападал на большевиков, так не только он н...Вторая бомба под ...

Лакшери тусовка МО: арест Тимура Иванова показал, как прожигает жизнь военная элитка

Лакшери тусовка МО: арест Тимура Иванова показал, как прожигает жизнь военная элитка

"Кадры решают всё." СЕРГЕЙ  БОГАТЫРЁВ В сети начинают гадать относительно событий с Ивановым. Типа почему сейчас? Почему его? Ведь знали давно? Давайте повторю некоторые тезисы из былой жизни борьбы с коррупцией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Ещё и вечеринка с Ургантом в бэкграунде? МО, &quot;элитные&quot; вы наши, это что ж за родня-то у вас всех? Воистину - пир во время чумы, позорище...
Ответить
14 час.
ОКСАНА ГОР оксана гор
У меня вопрос_ А МИНИСТР ОБОРОНЫ ШОЙГУ уже подал в отставку?? А, да, он ничего не знал и даже не подозревал... И &quot; случайно&quot; погибший Пригожин,который критиковал и разоблачал Иванова, был не прав.
Ответить
13 час.
Galina Bobryasheva
Правильно! Пригожин нагло требовал снаряды на передовую, а работнички МО дворцы строили, машинки крутые покупали, на курортах отдыхали. Красиво жить не запретишь! Как вот только это все людям в голове переварить? Как верить нашей доблестной верхушке?
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх