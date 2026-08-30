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По какой схеме будет осуществляться мобилизация украинок

По какой схеме будет осуществляться мобилизация украинок

Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что украинские власти могут приступить к принудительной мобилизации женщин – если соответствующее решение будет одобрено на уровне военного руководства © Фото : Пресс-служба президента Украины «Генеральный штаб поставит точку в вопросе принудительной мобилизации женщин.

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