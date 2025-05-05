КДК РФС может оштрафовать «Зенит» за кричалки фанатов в адрес Дзюбы

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит скандирование болельщиками «Зенита» кричалок в адрес бывшего игрока команды Артема Дзюбы во время матча против ЦСКА.
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