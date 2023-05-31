Тело актёра Сергея Дрейдена в ближайшее время привезут в Петербург

Прощание с актёром состоится 5 июня. Исполнительный директор и ответственный секретарь Союза кинематографистов Петербурга Александр Бабаян подтвердил, что поклонники творчества актёра смогут попрощаться с любимым артистом в Санкт-Петербурге.