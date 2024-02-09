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Златоустьев огонь и День Иоанна Златоуста отмечает 9 февраля

Златоустьев огонь и День Иоанна Златоуста отмечает 9 февраля

Златоустьев огонь и День Иоанна Златоуста отмечает 9 февраля Анна ФедороваВ славянской традиции 9 февраля известен как день, когда чтят Златоустьев огонь, который также называют праздником Ивана Златоуста или просто Днем Ивана Златоуста.

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