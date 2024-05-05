Глава МО Израиля анонсировал скорое начало операции в Рафахе

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о скором начале операции в Рафахе, а также заявил, что еврейское государство не видит стремления палестинского движения ХАМАС заключить сделку о прекращении огня.
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