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Сезон квартальных отчетов в США и ожидание войны на Ближнем Востоке. Обзор финансового рынка от 11 октября

Сезон квартальных отчетов в США и ожидание войны на Ближнем Востоке. Обзор финансового рынка от 11 октября

Квартальные результаты банков JPMorgan Chase, Wells Fargo и Bank of New York Mellon превзошли прогнозы аналитиков, акции Tesla упали после презентации роботакси, цены на нефть не изменились, но рынок ожидает ударов Израиля по иранским нефтяным объектам и ответного шага Ирана Валюта Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии пятницы.

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