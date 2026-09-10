МВД задержало двух жителей Нижегородской области за избиение иностранцев

7 сентября в городе Перевоз были задержаны двое местных жителей, напавших на граждан Индии. Злоумышленники скрывались за масками, но их личности быстро установили.
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