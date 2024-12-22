Два грузовых поезда столкнулись в Забайкалье

В Забайкальском крае на перегоне Бушулей-Жирекен столкнулись два грузовых поезда. Об этом сообщает в Telegram-канал Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, на который ссылается Национальная служба новостей.
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