ВСУ выпустили более 130 боеприпасов по Белгородской области за сутки

БЕЛГОРОД, 14 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали территорию Белгородской области с помощью 99 беспилотников, в ходе обстрелов были выпущены более 130 боеприпасов, ранения получили 16 человек.