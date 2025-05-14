ВСУ выпустили более 130 боеприпасов по Белгородской области за сутки

БЕЛГОРОД, 14 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали территорию Белгородской области с помощью 99 беспилотников, в ходе обстрелов были выпущены более 130 боеприпасов, ранения получили 16 человек.
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