Новые приложения в RuStore: когда там появятся иностранные сервисы

Некоторые зарубежные сервисы уже доступны в RuStore.Некоторые иностранные приложения уже появились в RuStore, Вскоре эта коллекция будет пополняться, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя VK, являющейся одним из разработчиков RuStore.