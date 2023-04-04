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Новые приложения в RuStore: когда там появятся иностранные сервисы

Новые приложения в RuStore: когда там появятся иностранные сервисы

Некоторые зарубежные сервисы уже доступны в RuStore.Некоторые иностранные приложения уже появились в RuStore, Вскоре эта коллекция будет пополняться, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя VK, являющейся одним из разработчиков RuStore.

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