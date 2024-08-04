NBC: Израиль готовится к многодневной атаке Ирана и "Хезболлы"

Израиль готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и шиитского движения “Хезболла” после недавних событий, связанных с убийством председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании и ликвидацией командира военного крыла "Хезболла" Фуада Шокра.
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