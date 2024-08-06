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Царьград

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Офицер ВСУ Михайлова заявила о невозможности возвращения Крыма на Украину

Офицер ВСУ Михайлова заявила о невозможности возвращения Крыма на Украину

В ВСУ не верят в возможность вернуть Крым в ближайшей перспективе.Власти Украины держат народ своей страны за «идиотов», обещая им «кофе в Крыму» и быструю победу.

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