Прокуратура проверит рост кадастровой стоимости коммерческой недвижимости

Генпрокурор России Игорь Краснов назвал кратное повышение налоговой нагрузки на бизнес неразумным. На рост кадастровой оценки недвижимости в сотни и даже тысячи раз пожаловались предприниматели Ульяновской области, пишут "Известия".
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