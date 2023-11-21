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Прокуратура проверит рост кадастровой стоимости коммерческой недвижимости

Прокуратура проверит рост кадастровой стоимости коммерческой недвижимости

Генпрокурор России Игорь Краснов назвал кратное повышение налоговой нагрузки на бизнес неразумным. На рост кадастровой оценки недвижимости в сотни и даже тысячи раз пожаловались предприниматели Ульяновской области, пишут "Известия".

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