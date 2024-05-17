PNAS: охотники-собиратели обосновались на Кипре более 14 тыс. лет назад

Австралийские ученые из Университета Флиндерса уточнили время заселения Кипра первыми людьми. Оказалось, что человек добрался до этого острова в Средиземном море на тысячи лет раньше, чем считалось ранее.
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