Французская бронемашина AMX-10RC ВСУ сожжена под Курахово

/mediafiles/2024/12/amx-10rc.mp4 Сожжение французского колесного орудия AMX-10RC (с) Кадры канала «Воин DV» Российские расчёты противотанковых ракетных комплексов сожгли французское колесное орудие AMX-10RC украинских войск на кураховском направлении в ДНР.
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