Рустам Минниханов: «Выборы прошли успешно»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В связи с завершением выборов в Государственную Думу под конец фестиваля «Время быть вместе», проходящего у Центра семьи «Казан», со сцены к жителям Татарстана обратился Раис республики Рустам Минниханов.