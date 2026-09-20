Рустам Минниханов: «Выборы прошли успешно»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В связи с завершением выборов в Государственную Думу под конец фестиваля «Время быть вместе», проходящего у Центра семьи «Казан», со сцены к жителям Татарстана обратился Раис республики Рустам Минниханов.
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