В Европе отреагировали на остановку транзита российского газа через Украину

ЕК: газовая инфраструктура Европы может поставлять газ не из России На фоне остановки поставок российского газа через Украину 1 января представитель Еврокомиссии заявил, что в Европе были готовы к такому развитию событий.
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