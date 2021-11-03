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Одолженные у моей мамы деньги он отдал своей любовнице

Одолженные у моей мамы деньги он отдал своей любовнице

Со своим любимым я встречаюсь около 9 месяцев, но до сих пор не понимаю, какой он человек и нужны ли ему отношения со мной.

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Элина Морозова
Горевать о таком ушлепке совсем не стОит. А вот потребовать вернуть деньги надо очень жестко.
Татьяна Козина (Дейнега)
Ничего, когда "наешься" его выходок досыта, сама найдёшь выход.
Вера Федорова
"А вчера произошло то, что не укладывается у меня в голове." То есть, то что он напивался, хамил, изменял и бил её- это у неё в голове укладывалось, и она продолжала с ним встречаться...Что же ещё надо было сделать, чтобы эта девочка вошла в ум?!
Александр
Значит она тоже напивалась и хамила))))
Вера Федорова
Аа...ну да, то есть, это было для них обоих нормой... Тогда всё встаёт на свои места😏.
Александр
По тексту не скажешь что она 19 летняя скромница, 30-ти летнего мужика завалит, пьяного его будила и выясняла отношения))))

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