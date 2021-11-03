Одолженные у моей мамы деньги он отдал свой любовнице

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫБизнес и финансыОдолженные у моей мамы деньги он отдал свой любовнице Со своим любимым я встречаюсь около 9 месяцев, но до сих пор не понимаю, какой он человек и нужны ли ему отношения со мной.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваГоревать о таком ушлепке совсем не стОит. А вот потребовать вернуть деньги надо очень жестко.Татьяна Козина (Дейнега)Ничего, когда "наешься" его выходок досыта, сама найдёшь выход.Вера Федорова"А вчера произошло то, что не укладывается у меня в голове." То есть, то что он напивался, хамил, изменял и бил её- это у неё в голове укладывалось, и она продолжала с ним встречаться...Что же ещё надо было сделать, чтобы эта девочка вошла в ум?!Комментировать
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