Прогноз погоды в Крыму на 25 мая В Симферополе +29 и облачно с прояснениями В Севастополе +28 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +25 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +19 и пасмурноВ Джанкое +28 и облачно с прояснениямиВ Ялте +23 и облачно с прояснениямиВ Алуште +23 и облачно с прояс.