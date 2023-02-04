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Россия уничтожит новую технику Запада на Украине за два месяца - польский политолог

Россия уничтожит новую технику Запада на Украине за два месяца - польский политолог

Наиболее обсуждаемым словом в текущем военном конфликте станет "танк". Украинская сторона продолжает надеяться, что по истечению одного года Запад однажды нарастит поставки бронетехники в таком количестве, что ход конфликта удастся переломить.

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