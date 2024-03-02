BioPsy: нестабильное развитие речи в детстве может быть признаком СДВГ

Немецкие ученые из Института Макса Планка выяснили, что трудности в освоении речи у детей в раннем возрасте могут быть связаны с такими нарушениями нервного развития, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и расстройство аутического спектра (РАС).
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