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Офис генсека ООН выступил против нацизма и расовой ненависти после видео ВСУ

Офис генсека ООН выступил против нацизма и расовой ненависти после видео ВСУ

Офис генерального секретаря ООН отреагировал на распространенное в Сети видео, на котором украинские солдаты в Курской области в шлемах с нацистской символикой глумятся над пенсионером: называют пожилого мужчину «русским Иваном» и «русской свиньей», произносят фразы «иди пей водка» и «шнапс — гут, гут» и смеются.

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