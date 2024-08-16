Офис генсека ООН выступил против нацизма и расовой ненависти после видео ВСУ

Офис генерального секретаря ООН отреагировал на распространенное в Сети видео, на котором украинские солдаты в Курской области в шлемах с нацистской символикой глумятся над пенсионером: называют пожилого мужчину «русским Иваном» и «русской свиньей», произносят фразы «иди пей водка» и «шнапс — гут, гут» и смеются.