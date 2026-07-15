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Царьград

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В очередь! Конфликт на АЗС в Челябинске закончился стрельбой

В очередь! Конфликт на АЗС в Челябинске закончился стрельбой

Возбуждено уголовное дело, подробности. В Челябинске разгорелся скандал вокруг инцидента на автомобильной заправке: водитель, не пожелавший стоять в очереди, применил травматическое оружие против другого автомобилиста.

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