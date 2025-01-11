«Зенит» не видел перспектив в Ананьеве и хотел отдать хавбека в аренду в «Сан-Паулу». Иван отказался и перешел в ЦСКА («Чемпионат»)

Ранее сообщалось, что 18-летний воспитанник петербуржцев подписал контракт с ЦСКА на 3,5 года. По информации «Чемпионата», руководство «Зенита», несмотря на достижения Ананьева, не видело в нем больших перспектив и рассматривало его проект исключительно как имиджевый.
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