«Зенит» не видел перспектив в Ананьеве и хотел отдать хавбека в аренду в «Сан-Паулу». Иван отказался и перешел в ЦСКА («Чемпионат»)

Ранее сообщалось, что 18-летний воспитанник петербуржцев подписал контракт с ЦСКА на 3,5 года. По информации «Чемпионата», руководство «Зенита», несмотря на достижения Ананьева, не видело в нем больших перспектив и рассматривало его проект исключительно как имиджевый.