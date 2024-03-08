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    Потихоньку "члены"голой вечеринки снова начинают заполонять экран телевизора! Одно НО,пока они из себя строят пай-мал...Браво. Россия пре...
  • виталий панов
    Проглядел,милявская уже рекламирует золотые украшения!Шоу-бизнес своих не бросает!Браво. Россия пре...

Браво. Россия прекращает порочную практику Киркорова на новых территориях

Браво. Россия прекращает порочную практику Киркорова на новых территориях

  Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. А вот теперь всё. Вот теперь, финиш. Далее обращение Валентины Ивановны Матвиенко: "Никакого исправления и покаяния в таких случаях нет, подобные поездки на новые территории неискренние.

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Комментарии
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Юрий анин
Да где закрылась, вот Киркоров в шоу сейчас, Милявская отсидится и будет ( нас радовать), Рева светиться. Во власть есть люди, кто помогает им пройти (трудный путь.) Скоро, кажется 10.03.24 г. , смотрите НТВ шоу &quot;Звёзды&quot; где КВНщик и казах Азамат бабки с ними рубит...
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28 мин.
виталий панов
Проглядел,милявская уже рекламирует золотые украшения!Шоу-бизнес своих не бросает!
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19 мин.
виталий панов
Потихоньку &quot;члены&quot;голой вечеринки снова начинают заполонять экран телевизора! Одно НО,пока они из себя строят пай-мальчиков! Пока нет перьев и страз,скромный наряд,хотя от привычек трудно избавиться,и они всё равно проявляются! Чтобы восполнить &quot;материальный ущерб&quot;,им снова предоставлена должность председатель жюри!А это не маленькие деньги! Как сказали,филе за участие в новогоднем шоу &quot;маска&quot;,был выплачен гонорар-30млн.рублей!Взял бы и отправил на помощь нашим бойцам! Нет,лучше потратит на стазы с перьями,чтобы никто не сомневался в его ориентации!
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19 мин.

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