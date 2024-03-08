Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. А вот теперь всё. Вот теперь, финиш. Далее обращение Валентины Ивановны Матвиенко: "Никакого исправления и покаяния в таких случаях нет, подобные поездки на новые территории неискренние.
Браво. Россия прекращает порочную практику Киркорова на новых территориях
Комментарии
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Юрий анин
Да где закрылась, вот Киркоров в шоу сейчас, Милявская отсидится и будет ( нас радовать), Рева светиться. Во власть есть люди, кто помогает им пройти (трудный путь.) Скоро, кажется 10.03.24 г. , смотрите НТВ шоу "Звёзды" где КВНщик и казах Азамат бабки с ними рубит...
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28 мин.
виталий панов
Проглядел,милявская уже рекламирует золотые украшения!Шоу-бизнес своих не бросает!
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19 мин.
виталий панов
Потихоньку "члены"голой вечеринки снова начинают заполонять экран телевизора! Одно НО,пока они из себя строят пай-мальчиков! Пока нет перьев и страз,скромный наряд,хотя от привычек трудно избавиться,и они всё равно проявляются! Чтобы восполнить "материальный ущерб",им снова предоставлена должность председатель жюри!А это не маленькие деньги! Как сказали,филе за участие в новогоднем шоу "маска",был выплачен гонорар-30млн.рублей!Взял бы и отправил на помощь нашим бойцам! Нет,лучше потратит на стазы с перьями,чтобы никто не сомневался в его ориентации!
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19 мин.
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