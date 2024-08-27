Новые объекты обращения с ТКО в Приморье будут обрабатывать более 500 тысяч тонн отходов ежегодно

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудили детали инвестиционных проектов по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.
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