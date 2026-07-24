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Царьград

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В России открылись хабы по продаже подержанных автомобилей со скидками до 30%

В России открылись хабы по продаже подержанных автомобилей со скидками до 30%

Лизинговые компании начали реализацию машин с пробегом из собственных парков с существенными скидками.

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