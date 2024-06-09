Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Я увидела этот рецепт в одном из кулинарных блогов и так как мне очень нравится сочетание кабачка и курицы, я приготовила рулетики из кабачков с куриным мясом с моими небольшими изменениями.
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